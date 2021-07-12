Galatasaray'a kötü muamele! Kafile geri dönüyor!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Olympiakos'la oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray'a sürpriz bir tavırla karşı karşıya geldi.



Yunan yetkililer, Galatasaray'ın dün yaptırdığı PCR testini geçerli saymayarak bugün yapılmasını gerekçe göstererek temsilcimizi havalimanında bir süre bekletti.



FATİH TERİM TEPKİ GÖSTERDİ



Yunan yetkililerin bu tavrı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çok sinirlendiği ve tepki gösterdiği öğrenildi.



İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI;



Olympiakos maçı için Atina'ya indikten sonra, Yunan yetkililerin daha önce talep ettikleri tüm prosedürleri (son 72 saat içinde PCR testi veya son 48 saat içinde rapid antijen testi, aşı sertifikaları gibi) yerine getirdiğimiz için aralarında futbolcularımızın da bulunduğu kafilemizden bir bölüm pasaport ve test kontrol uygulamalarını geçti.



Daha sonra Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, pasaporttan geçen oyuncularımızın da takım otobüsünden inerek, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına ve tesadüfi kişileri rastgele teste sokmak istemelerine rağmen tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti.



Yaklaşık iki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı.



KAFİLE İSTANBUL'A DÖNDÜ!



Yaşanan gelişmelerin ardından 2 saat havalimanında bekletilen Galatasaray kafilesi, İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı.



'Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir. Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz. Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır. Yönetim kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz. Bu süre zarfında olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan, başta Dışişleri Bakanlığı'mız olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti devlet kurum ve yetkililerine teşekkür ediyoruz.'.



TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ!



TFF'den yapılan açıklamada, 'Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Spor Kulübümüzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz' denildi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sarı-kırmızılı kulübün yanında olduklarını belirterek, 'Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum' dedi.



GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı kırmızılı camianın yanında olduklarını belirtirken 'Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum.' ifadelerine yer verdi.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ



Konuya ilişki sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise 'Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!' ifadeleriyle Yunanistan'a tepki gösterdi.

