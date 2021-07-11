EURO 2020 Kim Kazandı? EURO 2020 Şampiyonu Kim Oldu? EURO 2020 İngiltere İtalya Maç Sonucu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde bugün İtalya ile İngiltere karşılaştı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanan final maçında kupanın sahibi belli oldu. Peki EURO 2020 kim kazandı? İtalya-İngiltere maçını kim kazandı? EURO 2020 kupasını kim aldı? Sizler için İtalya İngiltere maç sonucunu yazdık.





İTALYA İNGİLTERE MAÇINI KİM KAZAN? EURO 2020 KUPASINI KİM ALDI?



EURO 2020 FİNAL MAÇI ŞAMPİYONU KİM?



Euro 2020 finalistleri olan İngiltere İtalya arasında bu akşam EURO 2020 final maçı gerçekleşti! Futbol severlerin heyecanla beklediği maçın gerçekleşmesinin ardındanmerak konusu oldu. İşte2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İtalya - İngiltere finalinde maçın normal süresi tamamlandı. Maçta 1-1'lik eşitlik vardı. Skorun berabere olması nedeniyle final müsabakasında 15'er dakikalık uzatma süresi oynandı ancak mücadele berabere tamamlandı. Final maçında İkinci 15 dakikalık uzatma süresi oynandı ama yine de eşitlik bozulmadı. Bunun üzerine karşılaşmada seri penaltılara geçildi. Yapılan penaltı atışları sonrası 3-2'lik skorlaı İtalya oldu.bu sayede belli oldu!