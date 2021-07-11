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Yiğit Aslan, Avrupa şampiyonu oldu! Yiğit Aslan kimdir? Yiğit Aslan nereli? Yiğit Aslan kaç yaşında?

Yiğit Aslan, Avrupa şampiyonu oldu! Yiğit Aslan kimdir? Yiğit Aslan nereli? Yiğit Aslan kaç yaşında?

Yiğit Aslan, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası erkekler 800 metre serbest stil yarışında altın madalya kazandı. Bunun üzerine Yiğit Aslan kimdir? Yiğit Aslan nereli? Yiğit Aslan kaç yaşında? soruları gündem oldu. İşte yanıtı…

Spor / 11 Temmuz 2021 Pazar 23:43
Yiğit Aslan, Avrupa şampiyonu oldu! Yiğit Aslan kimdir? Yiğit Aslan nereli? Yiğit Aslan kaç yaşında?

Yiğit Aslan, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 800 metre serbest stilde, altın madalya aldı. Türkiye'nin gururu olan Yiğit Aslan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ülkesini temsil etti. Bunun üzerine Yiğit Aslan kimdir? Yiğit Aslan nereli? Yiğit Aslan kaç yaşında? soruları gündem oldu. Yiğit Aslan'ın başarısını duyanlar, hayat hikayesini merak etti.

YİĞİT ASLAN KİMDİR?


Milli sporcu Yiğit Aslan, küçük yaşlarda yüzmeye başladı. 17 yaşında olan Yiğit Aslani İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Daha önce pek çok yarışmada birincilik kazanan Yiğit Aslan, şampiyonadan altın madalyayla ayrıldı. Erkekler 800 metre serbest stilde madalya alan Yiğit Aslan, Türkiye'nin gurur oldu.

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