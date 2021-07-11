Yiğit Aslan, Avrupa şampiyonu oldu! Yiğit Aslan kimdir? Yiğit Aslan nereli? Yiğit Aslan kaç yaşında?

Yiğit Aslan, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası erkekler 800 metre serbest stil yarışında altın madalya kazandı. Bunun üzerine Yiğit Aslan kimdir? Yiğit Aslan nereli? Yiğit Aslan kaç yaşında? soruları gündem oldu. İşte yanıtı…
Yiğit Aslan, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 800 metre serbest stilde, altın madalya aldı. Türkiye'nin gururu olan Yiğit Aslan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ülkesini temsil etti. Bunun üzerine Yiğit Aslan kimdir? Yiğit Aslan nereli? Yiğit Aslan kaç yaşında? soruları gündem oldu. Yiğit Aslan'ın başarısını duyanlar, hayat hikayesini merak etti.