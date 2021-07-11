İtalya İngiltere maçı hangi kanalda? İtalya İngiltere maçı saat kaçta? EURO 2020 finali ne zaman yayınlanacak?

UEFA EURO 2020 finalinde bugün kupanın sahibi belli olacak. Peki İtalya İngiltere maçı saat kaçta? İtalya İngiltere maçı hangi kanalda yayınlanacak? İtalya İngiltere maçı saat kaçta başlıyor? UEFA 2020 finali saat kaçta? İşte yanıtı…
UEFA EURO 2020'de final heyecanı yaşanıyor. UEFA 2020 kupasının sahibi bugün belli olacak. İtalya ve İngiltere arasında oynanacak final maçının sonucu herkes tarafından merakla bekleniyor. Peki İtalya İngiltere maçı hangi kanalda? UEFA 2020 finali saat kaçta? İtalya İngiltere maçı kaçta yayınlanacak? İtalya İngiltere maçı şifresiz mi izlenecek? Sizler için UEFA 2020 İtalya İngiltere finaline dair tüm detayları yazdık.