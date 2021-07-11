İtalya İngiltere maçı hangi kanalda? İtalya İngiltere maçı saat kaçta? EURO 2020 finali ne zaman yayınlanacak?

UEFA EURO 2020'de final heyecanı yaşanıyor. UEFA 2020 kupasının sahibi bugün belli olacak. İtalya ve İngiltere arasında oynanacak final maçının sonucu herkes tarafından merakla bekleniyor. Peki İtalya İngiltere maçı hangi kanalda? UEFA 2020 finali saat kaçta? İtalya İngiltere maçı kaçta yayınlanacak? İtalya İngiltere maçı şifresiz mi izlenecek? Sizler için UEFA 2020 İtalya İngiltere finaline dair tüm detayları yazdık.





İTALYA İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?



İTALYA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?



İTALYA - İNGİLTERE İLK 11'LER



UEFA 2020 İtalya İngiltere maçı ne zaman? sorusu herkes tarafından merak ediliyordu. İtalya ve ingiltere arasında oynanacak kupa maçı 11 Temmuz 2021 Pazar günü saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'da izlenecek.İtalya İngiltere maçı TRT1 ekranlarında naklen yayınlanacak. Türkiye'de şifresiz olarak yayınlanacak maçı herkes izleyebilir.Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, ImmobilePickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Sterling, KaneSporseverler '?' sorularının yanıtını ararken son gelişmeler için sitemizi takip edebilirsiniz.olarak son dakikalarla sitemizde yer alacaktır.