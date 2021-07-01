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TFF'den flaş açıklama!

TFF'den flaş açıklama!

Bakan Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada futbol maçlarının artık seyircili oynanacağını söylemişti. Türkiye Futbol Federasyonu da, bugün yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak maçlarda stadyuma alınacak seyirci kapasitesini belirledi.

Spor / 1 Temmuz 2021 Perşembe 15:05
TFF'den flaş açıklama!

Koronavirüs döneminde seyircisiz oynanması kararlaştırılan futbol maçları için futbolseverlerin gözü 'Seyircili maçlar ne zaman başlayacak?' sorusunun cevabındaydı. Bakan Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada futbol maçlarının artık seyircili oynanacağını söylemişti. Türkiye Futbol Federasyonu da, bugün yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak maçlarda stadyuma alınacak seyirci kapasitesini belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.

Yapılan açıklama şöyle:

'Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.

Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.

Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.'

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