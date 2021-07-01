Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Entübe edilmişti! Sağlık durumu...!!!

Entübe edilmişti! Sağlık durumu...!!!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayetlerinin artması üzerine entübe edilmişti. Akçay'ın sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nden yeni açıklama geldi. Sevindiren gelişmeyi KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı duyurdu..

Spor / 1 Temmuz 2021 Perşembe 21:41
Entübe edilmişti! Sağlık durumu...!!!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Hamdullah Çuvalı, Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, sosyal medya hesabından Akçay ile birlikte fotoğrafını paylaşarak "Mustafa hocamızı Farabi Hastanemizde ziyaret ettim. Durumu iyi elhamdülillah. Gittikçe daha iyi olacak. Herkese selamı var. Doktorlarımız harika. Hepsine sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.



TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle 18 Haziran günü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Akciğerlerinde yaşadığı bir rahatsızlıktan ötürü Akçay, KTÜ Tıp Fakültesi'ne yatırılırken, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu.

Akçay daha önce korona virüse yakalanmış ve ağır bir hastalık süreci geçirmişti.

Kocaelispor


YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar