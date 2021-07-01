Entübe edilmişti! Sağlık durumu...!!!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Hamdullah Çuvalı, Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.



Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, sosyal medya hesabından Akçay ile birlikte fotoğrafını paylaşarak "Mustafa hocamızı Farabi Hastanemizde ziyaret ettim. Durumu iyi elhamdülillah. Gittikçe daha iyi olacak. Herkese selamı var. Doktorlarımız harika. Hepsine sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.







TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle 18 Haziran günü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Akciğerlerinde yaşadığı bir rahatsızlıktan ötürü Akçay, KTÜ Tıp Fakültesi'ne yatırılırken, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu.



Akçay daha önce korona virüse yakalanmış ve ağır bir hastalık süreci geçirmişti.

