Türkiye - İtalya maçının hakemi belli oldu!

Euro 2020 11 Haziran Cuma günü Türkiye - İtalya maçıyla başlayacak. İki takım arasındaki karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu hakemlerinden Danny Makkelie yönetecek. VAR'da ise yine Hollanda'dan Kevin Blom olacak.



OLAYLI MAÇA ATANMIŞTI



Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ParisSaint-Germain ve Başakşehir arasında oynanan maçta Rumen hakemin ırkçı söylemleri damga vurmuştu. Takımların tepki göstermesi üzerine futbolcular sahadan çekilince maç ertelenmişti. Sonraki gün oynanan karşılaşmaya Danny Makkelie yönetmişti. Paris temsilcisi maçı 5-1 kazanmıştı.



Hollandalı hakem daha önce Juventus - Barcelona maçını yönetmiş ve Merih Demiral'a kırmızı kart göstermişti.