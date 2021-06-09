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İtalya'dan EURO 2020 için tepki çeken Türkiye kararı

EURO 2020'de oynanacak olan İtalya-Türkiye maçına Türk vatandaşlarının alınmaması yönünde karar alındı.

Spor / 9 Haziran 2021 Çarşamba 10:53
İtalya'dan EURO 2020 için tepki çeken Türkiye kararı

İtalya, EURO 2020'de 11 Haziran'da Roma'da oynanacak İtalya-Türkiye maçına Türkiye'den gidecek Türk vatandaşlarının alınmamasına karar verdi. Karar Türk taraftarların tepkisini çekti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı EURO 2020'de 11 Haziran'da A Grubu ilk maçında İtalya ile karşılaşacak.

Cumhuriyet gazetesinin La Repubblica'dan aktardığı habere göre İtalyan hükümeti, 11 Haziran günü Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak karşılaşmaya Kovid-19 önlemleri ve seyahat kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den gidecek taraftarların alınmamasına karar verdi.

Karara göre Schengen bölgesinde oturma izni olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve AB pasaportu taşıyan gurbetçi vatandaşlar karşılaşmaya bilet alabilecek.


İtalya'nın halihazırdaki sınır kontrol politikası, Schengen bölgesi dışından gelenlerin ülkeye alınmaması yönünde. Buna göre, Schengen bölgesi dışında kalan ve Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Galler'in vatandaşları da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçları izleyemeyecek.

İtalya


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