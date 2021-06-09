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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 şarkısı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Mustafa Sandal'ın A Milli Futbol Takımı'na özel bir şarkı ve klip hazırladığını duyurdu. Sandal'a şarkısında Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio eşlik etti.

Spor / 9 Haziran 2021 Çarşamba 20:48
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 şarkısı!
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A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) şarkısını Mustafa Sandal hazırladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Mustafa Sandal'ın, A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren özel bir şarkı ve klibe imza attığı belirtildi.

"BİZİM ÇOCUKLAR"

Açıklamada, tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir milli takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yeni bir şarkının hazırlandığı aktarıldı.

3 İSİM EŞLİK ETTİ

Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği şarkıda, milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.


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