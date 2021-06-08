Trabzonspor bombayı patlattı!

Trabonspor, Slovak yıldız Marek Hamsik ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Trabonspor, Slovak yıldız Marek Hamsik ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, 'Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır' denildi.