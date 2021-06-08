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Süper Lig'in iki devi onun peşinde!

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtilen Milan'ın Uruguaylı oyuncusu Diego Laxalt için Saracchi sonrası sol bek arayışlarındaki Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi.

Spor / 8 Haziran 2021 Salı 18:59
Süper Lig'in iki devi onun peşinde!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , kiralık sözleşmesi sona eren Marcelo Saracchi'nin yerine bir sol bek arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Beşiktaş 'ın da ilgilendiği Milan'ın Uruguaylı oyuncusu Diego Laxalt oldu.

Sky Sport'un haberine göre Galatasaray, Diego Laxalt'ı kadrosuna katmak istiyor. Fakat Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Dinamo Moskova'nın da oyuncu için devrede oldukları aktarılmakta.

28 yaşındaki Uruguaylı sol bek, 2018'de 19 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Genoa'dan Milan'a transfer olmuştu. Milano ekibinden önce Torino'ya kiralanan Laxalt, sonrasında ise geçtiğimiz sezonu Celtic'te kiralık olarak geçirdi. İskoç ekibi ile 17 Premiership maçına çıkan Laxalt, 1 gol atmayı başardı.

Uruguay Milli Takımı forması da giyen ve milli takımdan Muslera'nın arkadaşı olan Laxalt'ın Milan'daki sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.

BeşiktaşGalatasaray


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