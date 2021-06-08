Milliler İtalya'ya bileniyor!

Ay-yıldızlıların Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.



Dünkü idmanda sağ üst arka adalesindeki sertleşme nedeniyle takımdan ayrı çalışan Kenan Karaman, bugün takımla çalıştı.



Millilerin tam kadro çıktığı idman ısınma koşusuyla başladı, pas ve top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde, İtalya karşılaşmasının taktik çalışması üzerinde duruldu.



Milli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.