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Milliler İtalya'ya bileniyor!

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) cuma günü oynayacağı İtalya maçının hazırlıklarını Almanya'da yaptığı idmanla sürdürdü.

Spor / 8 Haziran 2021 Salı 00:40
Milliler İtalya'ya bileniyor!

Ay-yıldızlıların Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Dünkü idmanda sağ üst arka adalesindeki sertleşme nedeniyle takımdan ayrı çalışan Kenan Karaman, bugün takımla çalıştı.

Millilerin tam kadro çıktığı idman ısınma koşusuyla başladı, pas ve top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde, İtalya karşılaşmasının taktik çalışması üzerinde duruldu.

Milli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Şenol Güneşİtalya


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