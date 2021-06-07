Fırtına o yıldızın transferinde sona geldi!

Bruno Peres ve Gervinho ile kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, Slovak yıldız Marek Hamsik'in transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere. Bordo-mavili ekibin, Hamsik'e ön sözleşme evraklarını gönderdiği öğrenildi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho'nun ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Bordo-mavili kulüp, Slovak yıldız Marek Hamsik'in transferinde de son aşamaya geldi.
A Spor'un haberine göre, Trabzonspor Kulübü, Hamsik'e ön sözleşme evraklarını gönderdi. Son anda bir sorun çıkmaması halinde transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanabileceği belirtildi.