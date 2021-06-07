Anadolu Efes şampiyon oldu!

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi 3. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 93-66 yendi ve şampiyon oldu. Seriyi 3-0'a getiren Anadolu Efes böylece mutlu sona ulaştı. Efes, sahasında oynadığı ilk 2 maçı 111-71 ve 95-73 kazanmıştı



Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.



15. ŞAMPİYONLUK!



Geçen sezon lig tamamlanamazken 2018-19 sezonunda yine Anadolu Efes şampiyon olmuştu. Anadolu Efes böylece 15. kez şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes daha önce 1978-79, 1982-83, 1983-84, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2008-09, 2018-19 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı



BEAUBOİS 30 SAYI ATTI!



Beaubois 30 sayı ile maçın yıldızı olurken Buğrahan Tuncer ise 13 sayı - 7 asist ile maçın bir başka önemli oyuncusu oldu. Fenerbahçe Beko'da ise Nando de Colo 19 sayı ile oynadı