SPOR İŞ VERENLERİ SENDİKASI SPOR KULÜPLERİ İLE BULUŞTU!

Programda sendika başkanı Ahmet Topçu konuşmasında pandemi nedeniyle spor kulüplerimizin sıkıntıda olduğunu, kiralarını ödeyemediklerini ve çoğunun da kapanma noktasına geldiğini dile getirdir. Topçu konuşmasında gençlik ve spor bakanlığına müraacat edeceğini ve bu sorunları dile getirerek kulüpler için destek isteyeceğini dile getirdi.



Türk Karatesinin duayen isimlerinden ve sendikanın eğitimden sorumlu genel sekreteri Cengiz Deniz'de konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Nitekim antrenörlerin ülke için ne kadar önemli olduğunu anlatan Deniz, konuşmasının devamında şampiyon sporcular yetiştiren antrenörlerin, antrenör yönetmeliği olmadığı için ödüllerden yoksun bırakıldığını ve hatta antrenör tanımımında onların herhangi bir yerinin de olmadığını ifade etti. Bu sıkıntıların giderilmesi içinde gerekli yazışmaların yapılarak antrenörlerimizin hak ettiği saygınlığı kazanmasını ve sporcuları gibi onlarında yasalardan ve yönetmeliklerden istifade etmesini sağlamaya çalışacağız dedi. Ardından kulüplerin görüşleride alınarak görüş alış verişinde yapılarak dilek ve temenlilerde bulunularak toplantı sona erdi.