Neymar'a şok! Bir anda saldırdılar...





Brezilya A Milli Takım kadrosunda yer alan Neymar, 2022 Dünya Kupası elemeleri için Ekvador'la oynayacakları maç öncesinde büyük bir şok yaşadı.



PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı, takım otobüsünden inip kamp yaptıkları otele gitmeye çalışırken saldırıya uğradı. Neymar'ı gören hayranları etrafını sararken, 2 kişi ise oyuncunun üzerine atladı.



Neye uğradığını şaşıran Brezilyalı bir anda yerde kaldı. O esnada ise 2 kişinin, oyuncunun ayakkabasını çalmaya çalıştığı görüldü. Güvenlik görevlilerin araya girmesiyle kurtulan Neymar, ayakkabılarını giyerek otele girdi.



O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.