Galatasaray'da şok! Adaylıktan çekildi...

Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde aday olacağını açıklayan Işın Çelebi, flaş bir karar aldı. Adaylıktan çekildiğini açıklayan Çelebi, "Pazartesi günü yapılacak renk seçimine katılmıyorum ve adaylıktan çekiliyorum. Hiçbir adayı doğru bulmuyorum ve desteklemiyorum" ifadelerini kullandı.