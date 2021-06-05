Anadolu Efes-Fenerbahçe finalinde gergin anlar!

ING Basketbol Ligi'nde final mücadelesi devam ediyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ikinci maçta kozlarını paylaştı. ING Basketbol Ligi finali 2. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 95-73 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti. Gergin anların yaşandığı maçta iki takımdan toplam 7 oyuncu da oyundan atıldı.