Anadolu Efes-Fenerbahçe finalinde gergin anlar!

ING Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı ikinci maçla devam ediyor. Euroleague şampiyonu Anadolu Efes rakibi Fenerbahçe
Beko ile Play-off final serisi ikinci maçında karşı karşıya geldi. Gergin anların yaşandığı maçta Anadolu Efes, Fenerbahçe
Beko'yu 95-73'lük skoral mağlup ederek final serisinde durumu 2-0'a getirdi.
Anadolu Efes - Fenerbahçe
Beko maçında Melih Mahmutoğlu ve Chris Singleton, tartışmanın ardından diskalifiye edildi. Fenerbahçe
Beko'dan Alex Perez ve Ahmet Düverioğlu da ihraç edildi.
Fenerbahçe
Beko'dan 5, Anadolu Efes'ten ise 2 oyuncu diskalifiye edildi.
Fenerbahçe
: Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Yiğit Onan, Alex Perez, Jan Vesely (Çift teknik)
Anadolu Efes: Sertaç Şanlı Chris Singleton
MAÇ SONUCU
1. PERİYOT SONUCU
ANADOLU EFES 23-19 FENERBAHÇE BEKO
2. PERİYOT SONUCU
ANADOLU EFES 18-18 FENERBAHÇE BEKO
3. PERİYOT SONUCU
ANADOLU EFES 23-19 FENERBAHÇE BEKO
4. PERİYOT SONUCU
ANADOLU EFES 31-17 FENERBAHÇE BEKO