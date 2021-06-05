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Anadolu Efes-Fenerbahçe finalinde gergin anlar!

ING Basketbol Ligi'nde final mücadelesi devam ediyor. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ikinci maçta kozlarını paylaştı. ING Basketbol Ligi finali 2. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 95-73 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti. Gergin anların yaşandığı maçta iki takımdan toplam 7 oyuncu da oyundan atıldı.

Spor / 5 Haziran 2021 Cumartesi 21:48
Anadolu Efes-Fenerbahçe finalinde gergin anlar!

ING Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı ikinci maçla devam ediyor. Euroleague şampiyonu Anadolu Efes rakibi Fenerbahçe Beko ile Play-off final serisi ikinci maçında karşı karşıya geldi. Gergin anların yaşandığı maçta Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 95-73'lük skoral mağlup ederek final serisinde durumu 2-0'a getirdi.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında Melih Mahmutoğlu ve Chris Singleton, tartışmanın ardından diskalifiye edildi. Fenerbahçe Beko'dan Alex Perez ve Ahmet Düverioğlu da ihraç edildi.
 
Fenerbahçe Beko'dan 5, Anadolu Efes'ten ise 2 oyuncu diskalifiye edildi.
 
Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Yiğit Onan, Alex Perez, Jan Vesely (Çift teknik)
 
Anadolu Efes: Sertaç Şanlı Chris Singleton
 
 
 
MAÇ SONUCU
 
Anadolu Efes 95-73 Fenerbahçe Beko
 
1. PERİYOT SONUCU
 
ANADOLU EFES 23-19 FENERBAHÇE BEKO
 
2. PERİYOT SONUCU
 
ANADOLU EFES 18-18 FENERBAHÇE BEKO
 
3. PERİYOT SONUCU
 
ANADOLU EFES 23-19 FENERBAHÇE BEKO
 
4. PERİYOT SONUCU
 
ANADOLU EFES 31-17 FENERBAHÇE BEKO
 

Fenerbahçe


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