2022 Dünya Kupası'nda Türkiye'ye önemli görev! Onay çıktı...





Türk polisi açısından gurur verici bir gelişme yaşandı. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan FİFA 2022 Dünya Futbol Şampiyonasının güvenliğinde Türk polisinin etkin olarak görev yapmasını sağlayacak önemli bir sözleşmeye TBMM onay verdi.



DIŞİŞLERİ KOMİSYONU GÖRÜŞTÜ



TBMM Dışişleri Komisyonu önceki gün yaptığı toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifini görüşüp kabul etti. Teklif en kısa sürede TBMM Genel Kurul gündeminde de ele alınacak.



ŞAMPİYONANIN GÜVENLİĞİ



Komisyondaki görüşmeler sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, niyet mektubunun kapsamı hakkında bilgi verirken, "2022 Dünya Kupası hazırlıklarında Katar tarafının talebi doğrultusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştireceğiz. Karşılıklı ziyaretler yapılması, kurs, eğitim ve tatbikatlar düzenlenmesini de bu kapsamda öngörüyoruz" dedi.



Kıran, niyet beyanının kabul edilmesinden sonra uygulamaya ilişkin bir de protokol hazırlanıp yine TBMM gündemine taşınacağına dikkat çekti. Kıran, organizasyon için kaç polisin Katar'a gideceğine ilişkin soruları yanıtlarken, şöyle dedi:



"Bugünlerde Katar heyeti de ülkemizde bu anlaşma detaylarının müzakeresini yapıyorlar... Aslında polis kuvvetlerimizin bu organizasyonda Katar'a yardımcı olması, Katar'la iş birliği içerisine girmesi öngörülüyor. Sayısı, uygulaması, içeriği, kapsamı niyet beyanı kabul edildikten sonra uygulama protokolüyle tekrar ele alınacak. Şu anda da ülkemizde bulunan Katar heyeti ile emniyet yetkililerimiz bunun detaylarını görüşüyorlar... Katar'ın, tabii, başka ülkelerden de arayışları olduğunu biliyoruz ama bu kadar büyük çaplı ölçekte sadece Türkiye'nin desteği olacak 2022 organizasyonunda."



İNTERPOL GENEL KURUL TÜRKİYE'DE



Dışişleri Komisyonu, İNTERPOL Genel Kurulu'nun 20-25 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da yapılması ve buna ilişkin detayları belirleyen sözleşmeyi de kabul etti.



BİR YILDA 93 KİŞİ İADE EDİLDİ



Kıran, pandemi koşullarına rağmen Mart 2020'den bu yana haklarında yakalama kararı bulunan 93 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını, 3 suçlunun da Türkiye'de yakalanarak ilgili ülkelere iade edildiğini söyledi.



Kıran, INTERPOL'ün FETÖ'cülerile ilgili tavrından yakınıp, "15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından teşkilatın ülkemizle iş birliğinde gösterdiği mütereddit tavır nedeniyle maalesef arzu edilen düzeyde değil, bunu da kabul ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.