Beyaz Gazete Ana Sayfa

Şenol Güneş'ten İtalya maçıyla ilgili flaş açıklama!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova'yı 2-0 mağlup ettiğimiz hazırlık maçının ardından EURO 2020'deki ilk maçımız olan İtalya karşılaşmasını değerlendirdi..

Spor / 4 Haziran 2021 Cuma 00:45
Şenol Güneş'ten İtalya maçıyla ilgili flaş açıklama!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Güç farkı vardı, bu skora yansıdı. Oyun üstünlüğümüz de iyiydi, bundan önceki maça göre daha önde oynadık. İtalya maçı farklı olacak" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gine maçına göre daha iyi oynadıklarını söyleyen Güneş, "Hazırlık maçı olarak Moldova karşılaşmasıyla sona gelmiş olduk. Bundan sonra 8 günlük süreyi İtalya maçına yönelik kullanacağız. Rakibin gücü ne olursa olsun elinden gelen direnci ortaya koydu. Güç farkı vardı, bu skora yansıdı. Oyun üstünlüğümüz de iyiydi, bundan önceki maça göre daha önde oynadık. İtalya maçı farklı olacak" diye konuştu.

"KENAN OLAĞANÜSTÜ ÇALIŞTI, MAÇIN TAMAMINI YAŞADI"

Moldova maçı sonrasında kadrodaki bütün oyuncuları görme şansı yakaladıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Zorluklarımızı gördük, ikiye birlerde etkiliydik ama kanatları biraz fazla kullanabilirdik. Bütün oyuncularımızı görmüş olduk. Kampa çağırdığımız tüm oyuncular zaman zaman iyi, zaman zaman beklentimizin altında kalan performanslar gösterdi. Bazılarını zaten biliyorduk, bazılarını dinlendirdik bu maçta oynattık. Bütün oyuncularımızı İtalya maçına göre hazırlayacağız. Gruptaki tüm maçlara çıktığımızda devamında da her oyuncumuza ihtiyaç duyabiliriz. Performans olarak eksik gördüğümüz, yeteneklerine inandığımız İrfan, Abdülkadir ve Dorukhan'ı otelde bıraktık, iki idman yaptılar. Kazanmak, Cengiz ve Burak'ın gol atarak moral bulması önemliydi. Düşüncelerimizi kısmen yaptık, hazırlık maçında rakibin gücü konsantrasyonu etkileyebiliyor. Bazı oyuncular bunun çok iyi üstesinden geldi, mesela Kenan olağanüstü çalıştı, maçın tamamını yaşadı. Tüm oyuncular İtalya maçında aynı duyguyla oynayacaklardır" ifadelerini kullandı.

"MÜHİM OLAN İTALYA MAÇINDA YAPMAK"

Bugün iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Şenol Güneş, "Hepsi iyi oynadı ama Kenan oyunun başından itibaren bir final maçında oynuyor duygusunda oynadı. Kendini ispatlıyor gibi oynadı, bunu bütün oyuncular yapacaktır. Mert de geçen maç böyle oynamıştı. Bugün iyi oyun vardı ama mühim olan İtalya maçında yapmak. Onun için söylüyorum. Bugünkü maçta olağanüstü olsak da puan vermeyecekler. Bugün de eksiklerimiz top kayıplarımız oldu, hücumları sonuçlandıramadık. Bazen yavaş davrandık, maçına göre bu değişebiliyor" şeklinde konuştu.

Şenol GüneşİtalyaMoldova


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement