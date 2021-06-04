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Fenerbahçe'den Benitez bombası!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Yeni sezonda Emre Belözoğlu ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adam Rafael Benitez’i İstanbul'a getiriyor.

Spor / 4 Haziran 2021 Cuma 22:22
Fenerbahçe'den Benitez bombası!

Geçen sezonu hayal kırıklığıyla sonlandıran ve şampiyonluk hasretine son veremeyen sarı lacivertlilerin İspanyol teknik adam Rafael Benitez'le görüştüğü iddiası ortaya atıldı.

A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 16 Haziran tarihinde Rafael Benitez'i İstanbul’a getirecek.

Haberde anlaşma ve kontrata dair bilgi verilmezken 61 yaşındaki deneyimli hocanın ilerleyen günlerde Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği aktarıldı.

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DEVLERİ ÇALIŞTIRDI

Rafael Benitez, 16 Nisan 1960 tarihinde İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya geldi. Real Madrid alt yapısında futbola başladıktan kısa süre sonra sakatlık geçiren ve kendisini tekrardan toparlayamayan Benitez, 26 yaşına geldiğinde futbolu bırakarak teknik adamlığa yoğunlaştı.

Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Rafa; Liverpool, Inter, Chelsea, Valencia, Real Madrid gibi dev kulüpleri çalıştırdı.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

En büyük başarısını Liverpool'la Şampiyonlar Ligi kupasına uzanarak yaşayan İspanyol çalıştırıcı, Valencia ve Chelsea ile de Avrupa Ligi'ni kazandı.

Valencia ile LaLiga'da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Benitez; Liverpool, Napoli ve Inter'le de kupa şampiyonlukları yaşadı.

RAFAEL BENİTEZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Rafael Benitez'in teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar ve sezon bilgileri şu şekilde;

1993-1995 Real Madrid B

1995-1996 Valladolid

1996 Osasuna

1997-1999 Extremadura

2000-2001 Tenerife

2001-2004 Valencia

2004-2010 Liverpool

2010-2011 Inter

2012-2013 Chelsea

2013-2015 Napoli

2015-2016 Real Madrid

2016-2019 Newcastle United

2019- Dalian Yifang

Fenerbahçeİspanya


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