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Beşiktaş'tan Diego Costa atağı! Yeni teklif yapıldı

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın sözleşme görüşmelerinde indirime yanaşmaması nedeniyle transfer çalışmalarını hızlandırdı. Menajerler aracılığı ile kendisine önerilen Diego Costa'ya teklif yapan yönetim, başarı bonusları ve primler ile yıldız golcüyü ikna etmeye çalışıyor.

Spor / 4 Haziran 2021 Cuma 18:37
Beşiktaş'tan Diego Costa atağı! Yeni teklif yapıldı

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş 'ta golcü arayışları tüm hızıyla devam ediyor... Bu doğrultuda operasyonlar sürerken, uzun süredir gündemde olan Diego Costa için yeni gelişmeler yaşandı.

Son olarak İspanyol devi Atletico Madrid'in formasını giyen ancak Ocak ayından bu yana kulüpsüz olan 32 yaşındaki futbolcu, Kara Kartal'dan adeta servet istedi. Fanatik'in haberine göre bonservisi elinde olan tecrübeli forvet ilk etapta senelik 4 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro imza parası talep etti.

UÇAK BİLETLERİ, EV VE ARABA...

Bu gelişmeler üzerine Siyah-Beyazlı yönetim, yıldız futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parası önerdi. İspanyol futbolcu, bu teklife sıcak bakmazken, Beşiktaş Yönetimi görüşmelere başarı bonuslarını ekledi.

Pazarlıkları yürüten Beşiktaş'ın profesyonelleri hazırladıkları öneriye, 20 gol barajı, Avrupa'da minimum çeyrek final ve lig ile kupanın kazanılması durumunda ödenecek primleri de koydu. Hatta alınan bilgilere göre yıldız futbolcu için uçak biletleri, Türkiye'de konaklayacağı evi ve ulaşımı için arabayı da kulübün tahsis edeceği kaydedildi.

Kara Kartal transferi sonuçlandırmak için tüm şartları zorlarken, gözler artık İspanyol yıldızın vereceği karara çevrildi.

Beşiktaş


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