Ukrayna çeyrek finalde!

EURO 2020’de kupanın son 2. tur karşılaşmasında Ukrayna büyük bir başarı elde etti. İskoçya’nın Glasgow kentindeki Hampden Park Stadı’nda oynanan maçta Ukrayna, normal süresi 1-1 biten maçı 120+1.dakikada Dovbyk'in golüyle 2-1 yendi ve çeyrek finale kaldı



Andriy Shevchenko'nun ekibi böylece İngiltere'nin rakibi oldu