Ukrayna çeyrek finalde!

Ukrayna, EURO 2020'de en büyük sürprizlerden birine imza attı. Son 16 turuna lider olarak gelen İsveç'i uzatmada deviren Shevchenko'nun ekibi böylece çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu
EURO 2020’de kupanın son 2. tur karşılaşmasında Ukrayna büyük bir başarı elde etti. İskoçya’nın Glasgow kentindeki Hampden Park Stadı’nda oynanan maçta Ukrayna, normal süresi 1-1 biten maçı 120+1.dakikada Dovbyk'in golüyle 2-1 yendi ve çeyrek finale kaldı
Andriy Shevchenko'nun ekibi böylece İngiltere'nin rakibi oldu