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Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu!

Olaylı geçen yeni sözleşme konusunda neredeyse kulüpten kopma noktasına gelen Sergen Yalçın, yönetimle 1 yıllık daha anlaşma sağladı. Süreç içinde suskun kalmayı tercih eden tecrübeli hoca ilk kez konuştu.

Spor / 30 Haziran 2021 Çarşamba 18:15
Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu!

Beşiktaş'ı hem şampiyon yapan hem de siyah-beyazlılara kupa kazandırarak takdir toplayan teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetimiyle uzun uğraşlar sonunda yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı. Başarılı hoca çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milliyet'in haberine göre; Asbaşkan Emre Kocadağ ile önceki gün buluşarak yeni sezon planlaması hakkında görüşlerini aktaran Yalçın, "Sürekli '36 gündür niye imza atılmıyor' diye konuşuldu. Biz 36 gün boyunca pazarlık yapmadık!

İki kere bir araya geldik, ikincide anlaştık. Şimdi de 'İmza attın mı' diye soruyorlar. Benim Beşiktaş ile olan imzam zaten gönüllere atıldı. Bugün, yarın kağıt üstüne de atarız" diye konuştu.

Siyah-beyazlı hoca görüşmeler sırasında parasal konulardan çok kadro kalitesi ve planlama üzerinde durduğunun altını çizdi.

Yeni başarılar için güçlü bir kadroya ihtiyaç duyduğunu aktaran Beşiktaş'ın teknik patronu, "Ben iyi bir kontrattan çok geniş ve güçlü bir kadro isterim. Tüm endişelerim bunun üzerindeydi.

Geçen sezon elde edilen başarıda herkesin emeği var. Yeni sezonda da yine hep birlikte başarının peşinden koşacağız.

İyi bir kadronun yanında takımda pozitif havanın da olması çok önemli. Tıpkı geçen sezon takım içinde oluşan başarıya odaklı atmosfer gibi. Yönetimimizle birlikte tüm planlarımız bu yönde" dedi.

Teknik patron Sergen Yalçın, takımın son durumu ve kafasındaki transfer planlarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Sözleşmesi bitenleri bir kenarda tutarsak şu an 19 kişiyiz.

Mevcut kadromuza 6-7 takviye yapılırsa, bizim gelecek sezon için ciddi eksiğimiz olmaz. Eksik bölgeleri mutlaka güçlendirmeliyiz. Yapılacak transferler konusunda yönetimimizle oturup daha detaylı şekilde konuşacağız. 5 Temmuz'da sezonu açıyoruz. Kamp planlarımız hazır. Kadromuz en kısa sürede tamamlanmalı. Yeni sezona geçen seneki gibi sıkıntılı başlamak istemiyoruz" diye konuştu.

Sergen YalçınBeşiktaş


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