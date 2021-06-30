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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü 'Zorro' Paulo Fonseca oldu!

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe, aradığı ismi buldu. Fenerbahçe yönetimi, Roma ile yollarını ayıran Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı.

Spor / 30 Haziran 2021 Çarşamba 15:56
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü 'Zorro' Paulo Fonseca oldu!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe, Roma ile sözleşmesi sona eren Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı. 
Tüm şartlarda anlaşılmasının ardından Portekizli hocanın kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

TARZI VE TECRÜBESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR



Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı dönemde Napoli ve Manchester City'nin olduğu gruptan çıkarsak basın toplantısına 'zorro' kostümüyle gelirim diyen Fonseca, Manchester City'i 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından sözünde durarak toplantıya Zorro kostümüyle gelmişti.

Basın toplantısında konuşan Fonseca, “Kariyerimin en eğlenceli basın toplantısı. Bu gece ideal bir oyun oynadık. Savunmada çok disiplinliydik ve rakibin ataklarını kesmekte başarılıydık.” ifadelerini kullanmıştı.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI



Fonseca kariyerinde daha önce Porto, Braga, Shakhtar Donetsk ve Roma gibi önemli takımları çalıştırdı.





PAULO FANSECA KİMDİR?


1973 doğumlu Paulo Fonseca, UEFA Pro-Lisans sahibi. Portekizli teknik adam daha önce Paços Fereira, Porta, Braga ve Shakhtar Donetsk gibi takımları çalıştırdı. Fonseca son olarak Roma'da görev yapmıştı.

Paulo Fonseca, son Roma macerasında maç başı 1.77 puan ortalaması yakaladı. Roma'nın başında 101 maça çıkan Fonseca, 1 Temmuz 2019'da göreve başlamıştı.




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