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Türkiye- Moldova | Milli Takımın ilk 11'i belli oldu!

Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milliler 11 Haziran tarihinde başlayacak EURO 2020 yolunda son hazırlık maçına Moldova karşısında çıkıyor. Almanya'nın Paderborn kentinde oynanacak zorlu mücadele, bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak..

Spor / 3 Haziran 2021 Perşembe 19:00
Türkiye- Moldova | Milli Takımın ilk 11'i belli oldu!

Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında bu akşam özel maçta karşılaşacağı Moldova maçının ilk 11'leri belli oldu.

3 Haziran Perşembe günü, Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIMIN 11'i AÇIKLANDI

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

AlmanyaMoldova


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