Türkiye- Moldova | Milli Takımın ilk 11'i belli oldu!

Türkiye- Moldova | Milli Takımın ilk 11'i belli oldu!

Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milliler 11 Haziran tarihinde başlayacak EURO 2020 yolunda son hazırlık maçına Moldova karşısında çıkıyor. Almanya'nın Paderborn kentinde oynanacak zorlu mücadele, bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak..