Türkiye- Moldova | Fark açılıyor!

Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında bu akşam özel maçta karşılaşacağı Moldova maçının ilk 11'leri belli oldu.



3 Haziran Perşembe günü, Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.



A MİLLİ TAKIMIN 11'i AÇIKLANDI



Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz



SKOR



TÜRKİYE 2-0 MOLDOVA



