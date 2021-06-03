Milliler Moldova'yı devirdi!

EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler'le aynı grupta yer alacak A Milli Takım, hazırlık maçları kapsamında son sınavını Moldova ile yaptı. Antalya kampında Azerbaycan'ı 2-1 yenen, Gine ile golsüz berabere kalan A Milliler'in bu mücadelesi Almanya'nın Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynandı. Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sascha Stegemann düdük çaldığı 90 dakika Milli Takım'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım'a galibiyeti getiren goller; 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.