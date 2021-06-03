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İtalya'ya karşı korkarak oynamayacağız

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, "İtalya çok güçlü. İyi oyunculara sahipler. Bizim takım da çok güçlü, iyi hazırlanacağız. Bence bizi iyi tanıyorlar. İtalya liginde çok arkadaşlarımız var. Büyük de konuşmak istemiyorum. Biz orada korkarak top oynamayacağız. Galibiyet almaya gideceğiz" dedi.

Spor / 3 Haziran 2021 Perşembe 23:31
İtalya'ya karşı korkarak oynamayacağız

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Moldova maçının kendileri adına güzel geçtiğini söyleyen Çalhanoğlu, "Bizim için güzel bir maç oldu. Moldova iyi takım. Yeni hocalarıyla birlikte iyi bir kadro kurdular. Defansif oynadılar, ilk yarı zorluk çektik ama top bizdeydi. İyi aksiyonlarda bulunduk. 2'nci yarı golü bulunca daha da rahatladık. Yarından sonra turnuvaya odaklanacağız ve iyi hazırlanacağız" diye konuştu.

"İTALYA KARŞISINDA KORKARAK TOP OYNAMAYACAĞIZ"

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında oynayacakları İtalya mücadelesine de değinen deneyimli futbolcu, "Açılış maçı olduğundan dolayı bizim için çok özel. İnşallah iyi başlayacağız. İtalya çok güçlü. İyi oyunculara sahipler. Bizim takım da çok güçlü, iyi hazırlanacağız. Bence bizi iyi tanıyorlar. İtalya liginde çok arkadaşlarımız var. Büyük de konuşmak istemiyorum. Biz orada korkarak top oynamayacağız. Galibiyet almaya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"BURAK AĞABEYİN MORALİNİ YÜKSEK TUTMAMIZ LAZIM"

Burak Yılmaz'ın attığı golde yaptığı şık asistle ilgili olarak ise Çalhanoğlu, "Burak ağabeyi pas atmadan önce gördüm. Güzel oldu. Sadece o gol değil, bugün çok fazla aksiyonumuz vardı. Bunu devamlı hale getirmeliyiz, inşallah diğer maçlarda da görürüz. Burak ağabey bizim için çok önemli. Lille'i şampiyon yaptı. Onun moralini yüksek tutmamız lazım. Böyle asistler yaptığımızda kendisini motive hissediyor. İnşallah böyle devam eder. Biz de her zaman arkasındayız" şeklinde konuştu.

Öte yandan transfer durumuyla ilgili sorulan bir soruya ise tecrübeli oyuncu, "Transfer ile ilgili konuşmak istemiyorum. Şampiyonaya konsantre olmak istiyorum. Ondan sonrasına bakarız, hayırlısı ne ise o olsun bizim için inşallah" cevabını verdi.

İtalyaMoldova


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