Fenerbahçe'de Alex De Souza bombası!

Fenerbahçe Başkanı, tüm kamuoyunun ve camianın merakla beklediği teknik direktörlük konusuna son noktayı koydu, “Emre Belözoğlu’nu da riske atmamak adına yeni bir isim yani yabancı hoca kararını verdik” diye konuştu. Bu açıklamalar sonrası gözler yeni teknik direktöre döndü...



EMRE VEDA ETTİ



Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de sportif direktör ve futbol A takım direktörü olarak görev yapan Emre Belözoğlu ile sarı-lacivertli kulübün yolları resmi olarak ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamanın ardından Belözoğlu da bir mesaj yayımlayarak Fenerbahçe’ye veda etti.