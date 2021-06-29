İngilizler, Panzerler'i hezimete uğrattı!

EURO 2020 son 16 turu dev bir maça sahne oldu. İngiltere Wembley'de konuk ettiği Almanya'yı iki golle geçmeyi başardı.



İngilizlere galibiyeti getiren goller 75. dakikada Raheem Sterling ve 86. dakikada Harry Kane'den geldi. Böylece ev sahibi ekip turnuvada adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere, çeyrek finalde İsveç-Ukrayna maçının galibiyle bir üst tura çıkma mücadelesi verecek.



Geçtiğimiz turnuvada yarı final oynama başarısı oynayan Almanlar ise bu kez kupaya erken havlu atmış oldu.