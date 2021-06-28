Salih Uçan'ın yeni adresi belli oldu!

Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Salih Uçan'dan flaş transfer açıklaması. Tivibu'ya konuşan Salih Uçan, 'Hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un ilgisi oldu. Çok gururluyum. Artık yüzde 100 bitti diyemiyorum, son işlemler kaldı galiba. Sergen Hoca ile çalışmak isterim.' ifadelerini kullandı.



SALİH IÇAN SEZON BAŞINA 10 MİLYON TL ALACAK



Siyah-beyazlılar, ilk olarak Yalçın'ın çok istediği Salih Uçan'la mukavele imzalayacak. 27 yaşındaki orta saha 3 yıllık sözleşme karşılığında bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacak.



BEŞİKTAŞ KENAN KARAMAN İLE ANLAŞTI



Kenan Karaman transferi için bir süredir görüşme halinde olan Beşiktaş, oyuncuyla prensipte anlaştı. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.



Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde sona yaklaştı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından bu futbolcuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman'la prensip anlaşmasına vardı.



Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman'a yıllık 900 bin Euro garanti para ve bonus ödemesi yapacak.



