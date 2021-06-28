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İspanya sürprize izin vermedi!

İspanya EURO 2020 son 16 turunda İspanya, Hırvatistan'ı 5-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Spor / 28 Haziran 2021 Pazartesi 21:53
İspanya sürprize izin vermedi!

EURO 2020 son 16 turu birbirinden heyecanlı maçlarla devam ediyor. Çeyrek finale yükselmek için Hırvatistan ve İspanya kozlarını paylaştı. Maçta FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır düdük çaldı.

İlk yarıda üstün bir oyun sergileyen Hırvatistan, rakip kalede birçok pozisyon üretti.

Hırvatistan'ın golü İspanya kalecisi Pedri'nin büyük hatasıyla geldi. 20. dakikada topu ayağından kaçıran Pedri topu ağlarında gördü ve Hırvatistan 1-0 öne geçti.

İspanya'da 38 dakikada sahneye çıkan Sarabia golü attı ve eşitliği sağladı. Bu golle iki takım da devre arasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

İKİNCİ YARI NEFES KESTİ

İkinci yarıya İspanya çok etkili başladı ve 57. dakikada Azpilicueta topu ağlara gönderdi ve İspanya durumu 2-1'e getirdi.

77. dakikada etkili gelen İspanya Torres'in golüyle durumu 3-1'e getirdi.

Kıran kırana geçen mücadelenin 85. dakikasında Orsic yaşanan karambolde topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.

85. dakikada Orsic'in ortasında Pasalic kafayla topu ağlara gönderdi ve Hırvatistan 3-3'lük beraberliği yakaladı ve bu skorla maç uzatmaya gitti.

İSPANYA UZATMALARDA 5'İ BULDU

Uzatmaların ilk yarısında Hırvatistan çok net pozisyonlar bulsa da golü İspanya attı. 100. dakikada Morata topu ağlara göndererek İspanya'yı bir kez daha öne geçirdi.

103. dakikada sahneye çıkan Oyarzabal, İspanya'nın 5. golünü kaydetti.

Bu skorla İspanya, rakibini saf dışı bırakıp çeyrek finale yükseldi.

Hırvatistanİspanya


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