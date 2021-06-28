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Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

Uzun süredir yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni hocanın birkaç gün içinde açıklanacağını duyurdu.

Spor / 28 Haziran 2021 Pazartesi 19:15
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN PROFİL ÇİZMİŞTİ

F.Bahçe’de başkan Ali Koç 1 Haziran’da yeni teknik adamı ‘Şampiyonluk yaşamış, başarıya aç ve disiplinli’ olarak tarif etmişti.

YABANCI HOCA SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Yeni teknik direktörün yabancı olacağını ancak ligin dinamiklerine çabuk adapta olacak bir ismi tercih edeceklerini belirten Koç, "Fenerbahçe, kazandığı 19 şampiyonluğun 16'sını yabancı hocayla kazanmış. Bu lig farklı bir lig, Avrupa'da çok az örneği olan bir lig. Bu ligi tanımak çok önemli. Tercih edeceğimiz hocanın da buna adapte olması lazım." demişti.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON OLAN SON YABANCI ZICO

Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın yönetiminde averajla Galatasaray'ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle, Süper Lig'de Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 14 sezona çıktı.

Yabancı teknik adamlarda en son ipi göğüsleyen isim ise 2006/2007 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Zico.

BULUT HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Geçen sezon başında takımın başına gelen Erol Bulut; Fenerbahçe ile Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirmişti.

Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etmişti.

Sarı lacivertlilerde sportif direktör olarak göreve gelen Belözoğlu, Bulut'un ayrılığı sonrası Fenerbahçe'de 10 maçta takımın başında çıkarken aldığı 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle iyi bir performans ortaya koymuştu.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Denizlispor
Yeni Malatya 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Gaziantepspor
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa
Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 BB Erzurumspor
Fenerbahçe 1-2 Sivasspor
Kayserispor 1-2 Fenerbahçe

Sergen YalçınFenerbahçeZicoGalatasaray


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