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Beşiktaş'a 1 iyi 1 kötü haber!

2021/2022 UEFA gelirlerinin 15%'ine el konulacak Beşiktaş, ilgili borçlarını 30 Haziran'a kadar öderse avantajlı duruma geçecek.

Spor / 28 Haziran 2021 Pazartesi 20:34
Beşiktaş'a 1 iyi 1 kötü haber!

Beşiktaş Kulübü'nün UEFA gelirleri ile ilgili CAS'a yaptığı itiraz sonuçlandı ve karar kısmen değiştirildi.

Kulüpten yapılan özel durum açıklamasında özetle şu bilgilere yer verildi:

"Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak 30.09.2020 itibariyle tespit edilmiş olan vadesi geçmiş borçlarımızı 30.06.2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına ilişkin kararın tebliğ edildiği; bu kararın henüz kesinleşmediği bilgisine yer verilmişti.

Bu karara karşı Şirketimizce CAS'a yapılan itiraz kısmen kabul edilerek karar kısmen değiştirilmiştir. CAS kararı Şirketimizin UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin 15%'ine el konulacağını, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağını ve bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda Şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğini tebliğ etmektedir. Konu ile ilgili hukuki değerlendirmeler devam etmektedir."

Beşiktaş


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