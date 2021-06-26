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Gazi'de üst üste 7. zafer!

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen 95. Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" isimli safkan kazandı.

Spor / 26 Haziran 2021 Cumartesi 17:38
Gazi'de üst üste 7. zafer!

95. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik jokeyliğindeki Burgas isimli at kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 95'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen Gazi Koşusu'na yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmadı.

AHMET ÇELİK'İN SERİSİ 7 SENEYE ÇIKTI!

Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu'nu Burgas ile kazanan Ahmet Çelik, üst üste 7. yarışından zaferle ayrılarak rekorunu geliştirdi.

Tarihi yarışı en fazla kazanan eküri 13 kez ile Eliyeşil olurken, Mümin Çılgın toplamda 9 kez zafere ulaşarak Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey oldu.

GAZİ KOŞUSUNUN ÖDÜLÜ NE KADAR?

Gazi Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. İkinci 840 bin, üçüncü 420 bin, dördüncü 210 bin TL, beşinci olacak safkan da 105.00 TL ikramiyenin sahibi oldu.

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