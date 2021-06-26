Cüneyt Çakır'a kritik görev!

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsveç'ten Andreas Ekberg olacak.



VAR HAKEMLERİ ALMANYA'DAN



Karşılaşmada Alman hakemler Bastian Dankert VAR, Christian Dingert AVAR1, Christian Gittelmann AVAR2 ve Polonyalı Pawel Gil AVAR3 olarak görev yapacak.