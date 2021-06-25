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Formula 1 yeniden Türkiye'de!

Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Türkiye’de 11-13 Haziran’da yapılması planlanan Türkiye Grand Prix’si Covid-19 seyahat kısıtlamaları dolayısıyla iptal edilmişti.

Spor / 25 Haziran 2021 Cuma 12:07
Formula 1 yeniden Türkiye'de!

Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de 11-13 Haziran'da yapılması planlanan Türkiye Grand Prix'si Covid-19 seyahat kısıtlamaları dolayısıyla iptal edilmişti.

STEFANO DOMENİCALİ: TÜRKİYE'DE YARIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Formula 1TM'nin açıklamasında görüşlerini belirten Formula 1TM Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, 'Hepimiz Türkiye'de yarışmayı dört gözle bekliyoruz, ancak uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle haziran ayında Intercity İstanbul Park'ta olamayacağız.

Yarışın Türkiye'de gerçekleşmesi için büyük çaba gösteren Intercity İstanbul Park yönetimine ve Türkiye'deki tüm yetkililere süreçteki uğraşları için teşekkür ederiz. Fransa'daki yarışı öne çektik, Avusturya'da iki yarış gerçekleşecek. Fransa ve Avusturya'daki iş ortaklarımız bu çözümü uygulama konusunda hızlı davrandılar.

Yılın başından bu yana tüm iş ortaklarımızla güzel çalışmalar gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte de 2021 yılı takvimine Türkiye'yi dahil etmek için Intercity İstanbul Park yönetimi ile yakından çalışmaya devam edeceğiz' demişti.

İstanbulTürkiye Grand PrixFormula 1 Yarışı


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