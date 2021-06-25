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Cristiano Ronaldo ve Paul Pogba’nın tepkisi dünyada olay olmuştu! UEFA o içecekleri kaldırıyor…

2020 Avrupa Şampiyonası’nda turnuvaya damga vuran hareket iki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ve Paul Pogba’dan gelmişti. Basın toplantısı sırasında önündeki ‘kola’ şişelerini kaldıran Portekizli yıldız, uluslararası gündeme oturmuştu. Ronaldo’nun ardından Fransa’nın Müslüman yıldızı Paul Pogba ise yine basın toplantısı sırasında önündeki alkollü içecekleri kaldırmıştı. Bu tepkilerin ardından UEFA’dan flaş bir karar geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Spor / 25 Haziran 2021 Cuma 18:37
Cristiano Ronaldo ve Paul Pogba’nın tepkisi dünyada olay olmuştu! UEFA o içecekleri kaldırıyor…

11 Haziran tarihinde başlayan ve 1 ay boyunca sürecek olan futbol şöleni EURO 2020'de grup aşamaları tamamlandı. Son 16 turu maçlarıyla heyecanın devam edeceği Avrupa Şampiyonası'nda turnuvaya damga vuran olay Ronaldo ve Pogba'nın tepkileri olmuştu.

F Grubu'nda mücadele eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 3-0 kazandıkları Macaristan maçının ardından basın toplantısına çıkmıştı. Basın toplantısının yapıldığı odada Ronaldo'nun önünde bulunan masadaki kola şişelerini kaldırarak 'su için' mesajı vermişti.

Dünya gündemine oturan bu hareket, turnuvanın en çok konuşulan konusu haline gelmişti. Ronaldo'nun bu tepkisinin ardından Fransa'nın Müslüman yıldızı Paul Pogba da benzer bir harekete imza atmıştı.

Gruptan oynana Almanya maçının ardından Pogba, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında önünde bulunan bira şişesini masadan kaldırdı. Fransız yıldızın yaptığı bu çarpıcı hareket, tıpkı Ronaldo'nunki gibi sosyal medyada büyük destek gördü.

İspanyol gazetesi Marca, Ronaldo'nun kola şişelerini kaldırmasının maliyeti ünlü içecek firmasına toplam değer kaybının 4 milyar Dolar olduğunu açıklamıştı.

Futbolcuların sponsor firmalara karşı yaptığı bu protestoların ardından UEFA'nın kararı ortaya çıktı. EURO 2020'nin en çok konuşulanları arasına giren bu iki dikkat çeken hareketin ardından EURO 2020 organizatörleri, yeni bir karar verdi.

The Telegraph'ın haberine göre, basın toplantılarında masaya konulan sponsorların alkollü içecek markasına ait şişelerinin dini hassasiyetler sebebiyle kaldırılabileceği duyuruldu.

Alınan karara göre, basın toplantılarında yer alan futbolcular ve teknik direktörler, dini hassasiyetler sebebiyle alkollü içecek markasına ait şişelerin yer almamasını tercih edebilecek.

UEFA, aynı kararı gazlı içecekler için vermedi. Dini sebepler ile sağlıkla ilgili kişisel sebepler arasında fark olduğunu belirten yetkililer, gazlı içecekler hakkında bir değişikliğe gitmeyecek.

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