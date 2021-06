Ali Koç ve yönetimi ibra edildi!

Fenerbahçe'de seçim heyecanı başladı... Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek olan kongrede mevcut başkan Ali Koç tek başına seçime girecek. Eyüp Yeşilyurt'un gerekli imza sayısına erişememesi nedeniyle tek aday olan Ali Koç, bir kez daha başkan seçilme heyecanını yaşayacak.



Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek. Kongrenin ilk günü Vefa Küçük'ün konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile saat 11.30'da başladı. Kongreye dair tüm detayları ve açıklamaları Spor Arena'da bu sayfadan anbean takip edebilirsiniz.



SELAHATTİN BAKİ: 3 YILDAN ÇOK DERSLER ALDIK



Ali Koç'un geçmiş dönemde ve yeni dönemde listesinde olan Selahattin Baki, kongre öncesi şunları söyledi: Uzun zaman sonra tribünlerde insan görmek, tanıdık yüzleri görmek duygulandırıyor. Tek aday giriyoruz seçime. Ona rağmen ilgi yoğun. 3 senede çok şey öğrendik, çok şey yaşadık. İnşallah yaşadıklarımızdan dersler çıkarıp, yeni arkadaşlarımızla kol kola girip Fenerbahçe'nin layık olduğu yere geleceğiz. Önceki yönetimde beraber çalıştığım abilerime ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de demokrasi bayramı şeklinde bir kongre geride bırakmamızı diliyorum. Geçtiğimiz 3 yıl müthiş bir okul oldu bize. Yöneticilikte 8. yılım ama çok sert bir okuldan mezun olmuş gibi hissediyorum.



VEFA KÜÇÜK: YARIN KISIK SESLE KONUŞACAĞIZ



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 3 yıl önceki seçimi hatırlatarak yine sınava denk gelen kongre günüyle ilgili muhabirimiz Süleyman Arat'a şunları söyledi:



‘Üç yıl öncesinden tecrübemiz var. O günlerde de seçim sınava denk gelmiş bazı veliler bize sitem etmişti. Bu yıl da seçim ve sınav denk geldi. Ancak Cumartesi günü burada oy verme ve oy sayım günü olduğu için çok fazla konuşma olmayacak. Ben de azami kısık ses ve gürültü olmamasına dikkat edilmesini sağlayacağım'



VEFA KÜÇÜK: BAŞKAN ADAYI OLMAK İSTEYEN VAR MI?



Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kongre açılış konuşmasını yaptı ve gündem görüşmelerine geçildi.



Vefa Küçük'ün açıklamaları şu şekilde:



Fenerbahçe Spor Kulübü'nün seçimli olağan genel kurul toplantısına, konuşmaların yapılacağı ve gündemdeki maddelerin konuşulacağı kongremizin ilk gününe hoş geldiniz. Kongremizin huzur ve adalet içinde geçmesini diliyorum. Şeffaf ve tarafsız bir şekilde bu kongreyi yöneteceğimize kendi adıma ve diğer arkadaşlarım adına namus ve şeref sözü veriyorum. Başkan adaylarının, yönetim kurulu ve kurullara aday olan arkadaşlarımızın başkanlık divanımıza yapmaları gerekir. Gündem oylamasını biraz geç yapacağım. Şu anda 1 tane başkana dayı var ve onun listesi var. O bize ulaştı. Ben yine de soruyorum, başka başkan adayımız var mı? Var ise 200 noterli imza ile bize adaylık dilekçesini versin. Kimseye haksızlık yapmak istemem. Şu anda yalnızca Ali Koç'un adaylık listesi var. Gündem oylamasına geçtikten sonra kimsenin adaylığını kabul etmeyeceğiz.



BURAK KIZILHAN: FETÖ, SARI-LACİVERT DUVARA ÇARPTI



Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçe, bağımsız Türk mahkemelerince aklanmıştır. FETÖ, sarı-lacivert duvara çarpmıştır dedi.



Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında Genel Sekreter Burak Kızılhan, 2019 ve 2020 yılları yönetim kurulu faaliyet raporlarını okumak üzere kürsüye çıktı. Bu arada kongre üyelerinin itirazı üzerine kongreyi takip eden basın mensuplarına doğru bakan Burak Kızılhan, kürsünün yerinin değiştirilmesi ile konuşmasına başladı.



Burak Kızılhan, olağan seçimli genel kurula katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, salgın süreci, dava süreçleri, TFFye yapılan 28 şampiyonluk başvurusu, Bankalar Birliği anlaşması gibi konular üzerine bilgiler verdi. Burak Kızılhan, Geride kaldığımız 3 yılda bu iradeyi hissederek çalıştık ve desteklerinizi gördük. Büyük bir coşkuyla yola çıktığımız bu uğurda bütün vaatlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Sağlıklı finansal bir yapıyla var olabilmesi için sağlam adımlar attığımız 3 yılı geride bıraktık. Yarıda bıraktığımız projelerimizde oldu ve bunun sebebi pandemiden dolayıdır. Salgından sonraki önceliklerimiz hayatta kalabilmek ve önümüzü görebilmek oldu. Her hafta heyecanla bir araya geldiğimiz salonlarımızı statlarımızı dolduramaz olduk. Beklenmeyen bu ayrılık manevi olarak da maddi olarak da derinden etkilendik. Kulübümüzde toplam toplamda 15 bin PCR testi uyguladık ve sporcularda 77 teknik kadroda 160 olmak üzere toplam 237 oldu. Uyguladığımız test politikasıyla kulübümüzün sağlık durumunu sürekli takip ettik ifadelerini kullandı.



BU İŞE BULAŞAN HERKESTEN HESAP SORMAK BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR



Burak Kızılhan, 10 yılda Fenerbahçe camiasının tüm fertleri olarak alnımız ak, dik bir duruşla bir an şüphe duymadan arkasında durduk. Kulübümüze bu kumpası kuranların bazıları kaçtı. Yüce Türk adaleti bunları oldukları delikte tek tek bularak adaleti sağlayacaktır. Kısacası onlar gitti biz kaldık. Başkanımızın o günde dediği gibi biz büyük bir sevinç içinde değiliz, aksine çalınan 10 yıl için hayal kırıklığı ve öfkeyle doluyuz. O dönem medyayı kullanarak kulübün itibarını düşürenlerden hesap soracağız. Bu işe bulaşan herkesten hesap sormak bizim boynumuzun borcudur. En büyük beklentimiz 3 Temmuz davasında Yargıtaydaki dosyadan kumpas davasında çıkan kararın çıkması ve Aziz Yıldırım ve yöneticiler ile ilgili beraat kararının çıkmasıdır. Fenerbahçe, bağımsız Türk mahkemelerince aklanmıştır. FETÖ sarı-lacivert duvara çarpmıştır dedi.



ALİ KOÇ'UN ADAYLIĞI KESİNLEŞTİ



Fenerbahçe'de yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçimine tek aday olarak giren Ali Koç'un 70 kişilik listesinin inceleme işlemi tamamlandı. Ali Koç dahil 71 kişilik listede problem olmadığı ve Ali Koç'un başkan adaylığının kesinleştiği açıklandı.



Ali Koç'un listesi şu şekilde:



Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin



Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş



BEDRİ BAYKAM'DAN AZİZ YILDIRIM'A TEPKİ



Kulüp üyelerinden Bedri Baykam, kürsüye gelerek Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamalarla ilgili şunları söyledi:



'Aziz Yıldırım'ın basın toplantısını izleyince üzüldüm. Aziz Yıldırım'ın gelmek için ayrı yer talep etmesine gerek yoktu. Burada bizlerin arasında oturmalıydı. Hiçbir Fenerbahçeli, Fenerbahçe Başkanı'nı tehdit edemez. Ve hiçkimse 'Ben Fenerbahçeyim' diyemez. Kimse Fenerbahçe'yi rakiplere malzeme verecek şekilde zorda bırakacak söylemlerde bulunamaz. Fenerbahçe taraftarındır, halkındır. Kulübümüzü kuranlar bile böyle diyemez'



ADAY OLUP ÇEKİLEN EYÜP YEŞİLYURT: BAŞKANIMIZIN ETRAFINDA KENETLENMELİYİZ



Fenerbahçe'ye başkan adayı olan ancak imzalarda problem çıktığı için adaylığını geri çeken Eyüp Yeşilyurt, kongrede şu açıklamaları yaptı:



Genel kurul Fenerbahçemize hayırlı olsun. Ben de sizler gibi bir taraftar olarak buraya geldim. Bazı şeyleri söylemek istiyorum. Fenerbahçe başkanını küçültmek, alçaltmak hiçbirimize fayda getirmez. Sadece Fenerbahçe'ye zarar verir. Ben bu tribünlerde birlik olmamızı, seçilecek yönetimin etrafında hepimizin kenetlenmesini istiyorum.



ALİ KOÇ'A SERT SÖZLER! 'İNAT UĞRUNA İRFAN CAN'I, ŞOV UĞRUNA MESUT ÖZİL'İ ALDINIZ'



Konuşma yapan üyelerden Zeki İzci, Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi.



Sözlerime önceki başkanımız Aziz Yıldırım'dan özür dileyerek başlıyorum. Geçen kongrede kendisini çok eleştirmiştim. O gün konuşmam kesildiğinde şu sözlerimi söyleyememiştim, Sayın Ali Koç, biz futbolda büyük başarılar bekliyoruz, rakiplerimizin çimleri yolmalarını istiyoruz. Stadımıza korkarak gelmelerini istiyoruz. Kupalar istiyoruz, şampiyonluklar istiyoruz. Sevindirin bizleri, sokaklara dökün, Meşalelerimizi yakalım. Bize bayramlar yaşatın. Siz bizim için köprüden önceki son çıkışsınız. Bugüne geldiğimizde gelen gideni aratmış vaziyette. Tüm rekorları tersinden kırdık. 'Siz benim vizyonumu anlamamışsınız' dediniz. Bizi öyle bir beklentiye soktunuz ki ne kadar yüksekten düşersek o kadar canımız yanarmış onu anladık. Sizin hayalinizdeki Fenerbahçe'yi gerçekten anlamamışız. Fenerbahçe tarihinin en başarısız dönemine imza attık. Küme düşmekten son anda kurtulduk. 3 yılda yaptığınız şikayetleri önceki yönetim 20 yılda yapmadı. Siz mali yapıları incelemeden mi geldiniz say8ın başkan? Yanınıza gelip 2010-11 kupasını isteyen Trabzonsporlu taraftarı 'Kalbimi kırma' demek yerine '2010-11 sezonu şampiyonu biziz;! Ne kupası' demenizi beklerdik. Size sitemde bulunan taraftarların üzerine atlamak istediniz. Biz sizi şampiyonluklar yaşatmanız için seçtik. 3 yılda Kadıköy'de Galatasaray, ve Beşiktaş mağlubiyetleri yaşadık. Can çekişen dev haline geldik. Santrforumuz yokken, Samatta'ta katlanırken gereksiz inat uğruna İrfan Can, şov uğruna Mesut Özil'i getirdiniz. 30 milyon Fenerbahçeli üzüldü, sadece babanız üzülmedi. Babanızın takımı şampiyon oldu, hayırlı olsun.



'AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİMİNİ KULÜPTEN İHRAÇ EDİN'



Söz alan bir diğer yönetici Abbas Mordeniz, Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin ihraç edilmek üzere disipline verilmesini talep etti ve şunları söyledi:



Kulübü aşırı derecede borçlandıran, şaibeli şekilde para çıkışlarına sebep olan kişiler görmezden geliniyor. Tweet atan disipline sevk ediliyor. Bu insanları neden disipline sevk etmiyorsunuz? Tüzüğümüzde bunun maddesi var. İnsanların kendi paralarından vazgeçmesi kolaydır ama Fenerbahçe'nin parasından vazgeçme hakkı yoktur. Fenerbahçe'nin çıkarlarını korumak zorundalar. Biz eşe dosta, eski arkadaşlara vefa göstermeye möecbur değiliz. Mümkünse sizden önceki son yönetim kurulu üyelerinin tamamının kesin ihraç sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesini istiyorum. Bunu siz yapmazsanız ben yapacağım, bunu yapmadığınız için sizi de disiplin kuruluna şikayet edeceğim.



ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ



Yapılan konuşmalar ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yönetim kurulu ve denetim kurulu, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi.



ÜLKER STADI'NDA KÜRSÜ PROBLEMİ



Kongrede konuşmalar başlarken Ülker Stadı'nda kale arkasının önüne kurulan dev platform ve kürsünün sahaya dönük olması, tribüne alınan kongre üyelerinin tepkisini çekti. Bu tepkilerin üzerine platformun üzerindeki kürsü, tribüne doğru çapraz şekilde döndürüldü ve gündem konuşmaları bu şekilde başladı.