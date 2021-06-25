ABD-Türkiye maçına 'Müslüm Baba' damgası!

A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu. Maçın önüne geçen ise bambaşka bir olaydı. Mola esnasında salonun hoparlörlerinden Müslüm Gürses'in Unutamadım (Kaç Kadeh Kırıldı) şarkısı duyuldu. O esnada kaptan Eda Erdem Dündar'ın yaşadığı şaşkınlık ise kameralara yansıdı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu.
İTALYA'DA 'KAÇ KADEH KIRILDI' SESLERİ
İtalya'da oynanan mücadeleye damga vuran anlardan biri ise salonda Müslüm Gürses'in Kaç Kadeh Kırıldı diye de bilinen Unutamadım isimli şarkısının çalınması oldu.
O anlarda Eda Erdem başta olmak üzere tüm voleybolcuların şaşkınlıklarını gizleyemediği gözlendi.