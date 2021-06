Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, 25-26 Haziran 2021 tarihlerinde seçimli genel kurul yapılacak. Şu ana kadar sarı lacivertlilerde Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığını duyururken, eski başkan Aziz Yıldırım da seçim öncesinde bir basın toplantısı düzenliyor.



Başkanlığa adaylığını koymayacağını daha önceden belirten Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR



'Mahalle yönetsen, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım.'



'Arkadaşlarımla topanıp konuştuk. 3 yıl boyunca açıklama yapmama kararı almıştık. Ama bizi tahrik ettiler. Bugün itibariyle bu sözümüzün tarihi doldu. Bundan sonra Fenerbahçe'ye yapılan her türlü zararı çıkıp kamuoyu ile konuşacağız.'



'3 yıldır yapılan bir 'enkaz' edebiyatı var. Hayır biz öyle bir tablo bırakmadık. Her şeyi açıklayacağım.'



'Biz başkanlığa geldiğimizde hiçbir şeyi yoktu kulübün. Biz 50 tapu kattık Fenerbahçe'ye. Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı borçlarından fazladır. Başkan hesap bilmiyor. Beşiktaş'ın neyi var? Bir stadı var bir tesisi. Galatasaray'ın neyi var? Yarısını devletin yaptığı bir stat. Bir de Florya. Başka da ufak tefek bir şeyler vardır.'



'PAMUK PRENSES KÜME DÜŞÜYORDU'



'Bugüne kadar kulübe ne verdiler? Bir bekçi kulübesi yaptılar. Ali Koç bu kulübe neden geldiğinin farkında değil. 16 bin üye neden onu seçti hala anlamamış. Beyaz Atlı Prens olarak onu seçtiler, Pamuk Prenses'i kurtaracaktı. Prenses küme düşüyordu.'



'Ben şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe'de başkan olan herkes bu sözü vermeye mecburdur.'



'Biz stadı yaptık. Kulüp imkanlarıyla ve bankadan borç alarak yaptık. 100 milyon dolara yakına mal oldu. Ülker Sports Arena, 130 milyon dolar olarak gözüküyor. Samandıra ve Dereağzı Tesisleri ve daha birçok tesis yaptık. Fenerbahçe TV, Fenerium, Topuk Yaylası, Gebze'de 220 bin metrekare arazi, ülkenin çeşitli yerlerinde arsalar. Varlıklarımızın farkında değiller. Hepsini görmeleri 15 gün sürer.'



'Hep bir bahaneleri var. 'Enkaz aldık''



'Biz 3 yılda çok sıkıntı çektik diyor. Hapis mi yattın? Pandemide bir hafta evde kaldın heralde odur.'



'Pendik'e yenildik. Bizi istifaya davet ettiler. Olur ederiz dedik kongreye gittik kimse aday olmadı. 2001'de yine bıraktık şampiyon olmuştuk. Evden öyle istediler. Bıraktık, insanlar yürüyüşler yaptı geri döndük. 2006'da Denizli faciası yaşandı. FETÖ ordan başladı. Sonra ben yine geri döndüm. Bu sefer 2011, hapse girdik.'



'Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Bizi rakip görme. Biz Fenerbahçe'nin bir ferdiyiz.'



'Bizi rakip olarak görmenin tek şartı var. 20 yıl başkan olacaksın. Şampiyonluklar kazanacaksın. Stat yapacaksın. Tesisler yapacaksın. Gözümün üstünde kaşım var demeyeceksin. Hapse gireceksin.'



'Aziz Yıldırım görecek diyolar. Bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin sabahı olmaz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Korkuyorsunuz. Ahlaksızlar.'



'HERKESİ KANDIRDI'



'Fenerbahçe'nin nereye gittiğini kimse bilmiyor. Herkesi kandırdı. 6 tane antrenör, 30 yaş üstü transfer yapmayacağız... Biz safız ya inandık.'



'Bu 3 Temmuz önemli bir konu. O dönem itibaren sıkıntılar yaşadık. 3 Temmuz'dan önce, 8.5.2011 tarihli genel kurul için hazırlanan kitapçıkta Fenerbahçe'nin bütçesini 250 milyon dolara bağlamışız. Bu bütçeyle işlem yapacaktık ama kısmet olmadı.'



'2009 yılında dünyanın en çok gelir getiren kulüpler arasında 19. sıradaydık. 20 takımlık bu listeye giren ilk kulüptük. Ama 3 Temmuz... Sayın Ali Koç bu 3 Temmuz'un neresinde ben anlamadım. Sen 2012'de yönetime girmedin. Ayrıldın gittin.'



'3 Temmuz davasında karar çıkınca bizden başka herkes sevindi. Tam tersi çıksaydı olan bize olacaktı. Milleti kandırmayın. Biz olmazsak dava olmaz. O yüzden bırakın onun politikasını da biz yapalım. Açılacak davaların da muhakkak bizim kontrolümüzde yapılması lazım. Çünkü her şeyi biz yaşadık biz biliriz. Bizim içimiz yandı, biz yandık. Bize sormadan hareket etmeyin.'



'OBRADOVIC ARKADAŞIMDI'



'Obradovic arkadaşımdı. Obradovic gelirdi. Başkan bir sıkıntım var derdi. Gel derdim konuşurduk. 5 dakika basketse, 5 saat hayat hikayesi.'



'Obradovic'le dost ilişkimiz vardı. Onun gibi bir hocayı bulmak zor. Kaybettiğinizde yerini doldurmak da zor.'



'Biz basketbol takımını formasında sponsor yokken şampiyon yaptık. Ülker'den borç aldık, sonra stattan gelen sponsorlukla borçları ödedik. Sonra bizden sonra Obradovic devam etti. Ama başarısız olduk. Çünkü bizde birlik beraberlik vardı.'



'Amatör şubelerle sürekli övünüyorlar. Buradaki bütün sporcuları biz getirdik. Onlara olimpiyatlarda başarılar diliyorum.'



'Bir şeyler söyleyeceğim de ayıp kaçacak. Benim Rahmi Koç'a karşı bir sevgim var. Çünkü hapishanede gelip beni ziyaret etti. O yüzden bir şeyler söyleyecekken çekiniyorum. Ama o çekinmiyor. Patavatsız.'



'Biz 13 kupa kazanmışız, 17 teknik adamla çalışmışız 20 senede. Onlar Aykut Kocaman'ı sayarlarsa 7 oluyor. Bir sözü de şu hocalar Fenerbahçe'ye gelmek istemiyor. Her şey parayladır. Sen bana ver 10 milyon Euro bak ben kimleri getiriyorum.'



'Rakip bir seçim yapıyor 5 aday çıkıyor. Bizde neden aday çıkmıyor. 34 bin üyemiz var. 10 bin de temsilci üyemiz var 44'e çıkıyor. Ben halka açmasam buradan gitmezdim. Korkmayın seçime girin. Biz kaybettik de ne oldu daha çok büyüdük.'



'Kadın Voleybol Takımı'mız biz hapisteyken bize kupa getirdi. Onlara buradan teşekkür ediyorum. 2006'da Ülker ile birleşmemizden sonra şampiyonluklar geldi basketbolda. Bizden önce 1990'da tek şampiyonluğumuz vardı.'



'Pinponda bile Avrupa Şampiyonu olduk. Gittim izlemeye 4 saat orada oturdum. Kapıyı açamadık hava nemliydi. Açınca pinpon topu uçuyormuş. Biz öyle şampiyonluklar yaşadık.'



"Fenerbahçe kan kaybediyor, Fenerbahçe bir Anadolu takımı haline geldi. 52 tane oyuncuya kaç lira para verdi, hangisine ne kadar para ödedi bilen var mı? Şeffaf olacaklardı, her şey açık olacaktı. Bilen var mı? Olmaz tabi bu zihniyetle. Kurumsal yapıymış, yesinler ya... Para yok, Fenerbahçe batmış, sen 52 tane oyuncu alabiliyorsun. 30 milyon dolar parayla bunu hallediyorsun. Antrenörleri getiriyorsun, Cocu'ya 1.5 milyon euro tazminat veriyorsun. E maaş da verdin, kaça geldi? Mourinho'yu getirsen daha iyiydi."



"Gazeteci soruyor. 'Emre Belözoğlu şampiyon yapsaydı devam edecek miydiniz?' diyor ki belki ben olmayacaktım. Tek derdi şampiyon olup gitmek."



"3 yılda benden çok borca girdi. Aykut Kocaman'ı tutsaydınız. 10 adam alacağınıza bir adam alacaktınız. Biraz yanına sağlam bir yönetim yap. Duyduğum isimlerle girersen yine kaybedersin."



"Benim yönetimimden bir Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir de TFF Başkanı çıktı Nihat Özdemir. Bıraksam arkadaşlarımdan birisi de Fenerbahçe Başkanı olacaktı. Dedim dur, ben geleceğim. Espri tabi bunlar."



"Bundan sonra maçlara geleceğim. Protokolde oturacağım. Beni görecekler."



"Fenerbahçe'yi Katarlılara satacak diye iddialar vardı benim zamanımda. Fenerbahçe'nin satılabilmesi için tüzük gereği genel kurulun karar vermesi lazım. Benim hiçbir zaman hayatım boyunca böyle bir düşüncem olmadı."