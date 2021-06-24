Euro 2020'de son 16 belli oldu!

Futbol şöleninin giderek arttığı EURO 2020'de grup maçlarının sonuna gelindi. F Grubu'nda oynanan Almanya-Macaristan ve Portekiz-Fransa maçlarıyla birlikte grup maçları sona erecek olan turnuvada 26 Haziran Cumartesi günü, son 16 turu maçları oynanmaya başlayacak.



Turnuvada şu ana kadar 4 son 16 turu eşleşmesi belli olmuş durumda. F Grubu'nda oynanacak maçların ardından ise diğer 4 eşleşme belli olacak.



Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen takımlar şöyle:



İtalya, Galler, İsviçre, Belçika, Danimarka, Hollanda, Avusturya, Çekya, İngiltere, İsveç, Fransa ve İspanya.



EURO 2020 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ:



Galler - Danimarka

İtalya - Avusturya

Hollanda - Çekya

Belçika - Portekiz

Hırvatistan - İspanya

Fransa - İsviçre

İngiltere - Almanya

İsveç - Ukrayna