Euro 2020'de son 16 belli oldu!

EURO 2020'de grup maçlarının sonuna gelindi. Son 16 turuyla birlikte heyecanın katlanacağı Avrupa Şampiyonası'nda eşleşmelerin büyük bir kısmı belli oldu. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler ve en iyi üçüncü olan 4 takım, son 16 turuna katılacak.
Futbol şöleninin giderek arttığı EURO 2020'de grup maçlarının sonuna gelindi. F Grubu'nda oynanan Almanya-Macaristan ve Portekiz-Fransa maçlarıyla birlikte grup maçları sona erecek olan turnuvada 26 Haziran Cumartesi günü, son 16 turu maçları oynanmaya başlayacak.
Turnuvada şu ana kadar 4 son 16 turu eşleşmesi belli olmuş durumda. F Grubu'nda oynanacak maçların ardından ise diğer 4 eşleşme belli olacak.
Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen takımlar şöyle:
İtalya, Galler, İsviçre, Belçika, Danimarka, Hollanda, Avusturya, Çekya, İngiltere, İsveç, Fransa ve İspanya.
EURO 2020 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ:
Galler - Danimarka
İtalya - Avusturya
Hollanda - Çekya
Belçika - Portekiz
Hırvatistan - İspanya
Fransa - İsviçre
İngiltere - Almanya
İsveç - Ukrayna