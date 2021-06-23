Dev mücadelede kazanan çıkmadı!

EURO 2020 F Grubu dev bir maça sahne oldu. Grubun son maçında karşı karşıya gelen Fransa ile Portekiz gol düellosu şeklinde geçen ve 3 penaltı kararının çıktığı maçta berabere kaldı.



Portekiz'in gollerini ikisi de penaltıdan olmak üzere 30. ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo'dan geldi. Horozların gollerini ise biri penaltı olmak üzere 45. ve 48. dakikalarda Karim Benzema attı.



Bu sonuçla Fransa puanını 5'e yükselterek grubu lider tamamladı. Portekiz ise 4 puanla adını son 16'ya yazdırmayı başardı.

