Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sürpriz çağrı!

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Başkanı olduğu dönemdeki yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla basının karşısında geçen Yıldırım, çarpıcı ifadeler kullandı.



Başkan Ali Koç'u sert sözlerle eleştiren Yıldırım, basketboldaki başarısızlığa ilişkin de konuştu. Yıldırım, basketbol şubesine talip olduğunu söyledi.



Kendi döneminde Obradovic'le birlikte 4 sene Final-Four oynadıklarını ve 1 defa Euroleague'de şampiyonluk yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, "Fenerbahçe'yi basketbolda bir marka yaptık. 4 sene Final-Four oynadık, 1 defa şampiyon olduk. Obradovic gibi bir hocayı bulmak zor. Biz Obradovic ile dosttuk. Başkan-hoca değil iki dosttuk. Bizden sonra o hava kayboldu. Obradovic devam etti ama aynı hava yoktu ve sonunda hoca ayrıldı." dedi.



Kongrede basketbol şubesini A.Ş'ye çevirmesi yönünde çağrı yapan Yıldırım, "Ali Koç yarın çıkıp de ki 'Basketbol takımını A.Ş.'ye çeviriyorum.' Bunu yaparsan ben o takımı almaya talibim ve takımın başına yarın Obradovic'i getiriyorum. Bizde para çok" şeklinde konuştu.



Yıldırım bütçesini de açıklarken, "Basketbolu bana versinler yarın özel uçakla Obradovic'i getiririm. 30-35 milyon euro bütçe de hazır" dedi.