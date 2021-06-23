Beyaz Gazete Ana Sayfa

Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu!

Sergen Yalçın'la 1 yıllık sözleşme imzalayacak Beşiktaş'ın genç hocaya 1 yıl için 25 milyon TL garanti para, Süper Lig ve Avrupa’da hedeflere ulaşılması halinde ise toplam 45 milyon TL ödeyeceği belirtildi.

Spor / 23 Haziran 2021 Çarşamba 19:56
Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu!

Beşiktaş taraftarının haftalardır beklediği müjdeli haber dün geldi ve geçen sezon takıma çifte şampiyonluk yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın’la anlaşma sağlandı.

Yalçın, 1 yıllık sözleşme karşılığında 25 milyon TL garanti ücret ve Süper Lig şampiyonu olunması halinde 5 milyon TL prim alacak. Yalçın’ın mukavelesine ayrıca Şampiyonlar Ligi için başarı primi konuldu. Tüm hedeflere ulaşılması halinde 1 yıl için alacağı ücret 45 milyon TL’yi bulacak.

"12 milyon teklif edilince sinirlendim"

Sergen Yalçın, önceki gün başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede, “Ben hiçbir zaman parayı mesele yapmadım. Ancak siz ilk görüşmede 12 milyon lira teklif edince sinirlendim. Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörüne hak ettiği parayı verir. Ne şartlarda çalışıp iki kupa kazandığımızı en iyi siz biliyorsunuz. Elimdeki kadro ile yetindim, ses çıkarmadım. Ama son yaşananlar nedeniyle mobbinge uğradığımı düşünüyorum” diyerek sitemli sözler sarf etmişti.

Taraftarlar kulübe mesaj yağdırdı

Bu sözlerin ardından ipler kopma noktasına gelirken, dün camianın önde gelen isimleri ve taraftar dernekleri harekete geçti. Sosyal medyada örgütlenen çok sayıda taraftar Sergen Yalçın’ın evinin önüne giderek destek tezahüratı yaptı. Yüzlerce taraftar da kulübü telefon ve mesaj yağmuruna tutarak Yalçın’ın mutlaka ikna edilmesini istedi. Eski yönetici Erdal Acar da Yalçın’ı telefonla arayarak, “Bütün taraftarlar senin kalmanı istiyor, lütfen kararını gözden geçir” ricasında bulundu.

Kocadağ’ın evinde Çebi sürprizi

Yönetim ile Yalçın arasındaki olumsuz hava, Emre Kocadağ’ın aynı sitede oturduğu Yalçın’ı telefonla arayıp evine davet etmesiyle yumuşadı. Beşiktaş Kongre Üyesi Adem Mert’in oğlu Serhat Mert ile birlikte Kocadağ’ın evine giden Yalçın büyük bir sürprizle karşılaştı; başkan Ahmet Nur Çebi de orada kendisini bekliyordu. Daha sonra masaya oturan taraflar 4 saat süren görüşme sonucunda el sıkışırken, Beşiktaş Kulübü anlaşmayı, “10’un yeri burası” mesajıyla duyurdu.

Beşiktaş


YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement Advertisement