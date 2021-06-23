Portekiz-Fransa| Maçta eşitlik bozuldu!

EURO 2020 F Grubu'nda dev bir maç oynanacak. EURO 2016 finalinde de karşı karşıya gelen Portekiz ile Fransa, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Kylian Mbappe'li Fransa Puskas Arena'da rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ise güçlü rakibini bir kez daha yıkmanın peşinde olacak. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.