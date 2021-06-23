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İspanya ve İsveç turladı!

EURO 2020'de iki takım daha son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. E Grubu'nda oynanan son maçların neticesinde İsveç grup lideri, İspanya ise 2'nci olarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı..

Spor / 23 Haziran 2021 Çarşamba 22:03
İspanya ve İsveç turladı!

EURO 2020'ye E Grubu'nda saat 19.00'da oynanan 2 maçla devam edildi. İspanya, La Cartuja Stadı'nda Slovakya ile karşı karşıya geldi. 11'inci dakikada İspanya'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Morata'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Dubravka kurtardı. 30'uncu dakikada Sarabia'nın direkten dönerek havalanan topunu kornere çelmek isteyen kaleci Dubravka'nın dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve İspanya 1-0 öne geçti. 45+3'üncü dakikada Laporte'un attığı gol ile skoru 2-0'a getiren İspanya, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı. 2'nci yarıda 56'ncı dakikada Sarabia, 67'nci dakikada Ferran Torres'ten bulduğu gollerle İspanya farkı 4-0'a getirdi. 71'nci dakikada Kucka'nın kendi kalesine attığı gol ile İspanya farkı 5'e çıkardı: 0-5. Karşılaşmada başka gol olmayınca İspanya sahadan 5-0 galip ayrıldı. Puanını 5'e yükselten İspanya, grubu 2'nci sırada tamamlayarak son 16 takım arasına kalmayı başardı. Slovakya ise 3 puanla grubu 3'üncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Grubun diğer maçında ise İsveç ile Polonya, Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde karşılaştı. Maça hızlı başlayan İsveç, 2'nci dakikada Forsberg'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. 59'uncu dakikada Forsberg'ten bir gol daha bulan İsveç, farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Bu gole 61'inci dakikada Lewandowski'nin ayağından bulduğu gol ile cevap veren Polonya, farkı 1'e indirdi: 2-1. 84'üncü dakikada Lewandowski kendisinin ve takımının 2'nci golünü atarak skorda dengeyi getirdi: 2-2. 90+4'üncü dakikada Claesson'un golüyle tekrardan öne geçen İsveç, mücadeleyi 3-2 kazandı. Puanını 7'ye yükselten İsveç, grup lideri olarak adını son 16 takım arasında yazdırdı.Polonya ise 1 puanla grubu son sırada tamamladı ve turnuvadan elendi.

SON 16 TURUNDA HIRVATİSTAN-İSPANYA EŞLEŞMESİ

Öte yandan bugünkü sonuçların ardından EURO 2020 son 16 turunda bir eşleşme daha belli oldu. İspanya, D Grubu'nu 2'nci sırada bitiren Hırvatistan ile eşleşti. Bu iki takım 28 Haziran Pazartesi günü Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadı'nda çeyrek finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek.

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DanimarkaSlovakyaHırvatistanİsveçİspanya


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