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Türk futbolu şokta! O isim entübe edildi!

Son olarak Kocaelispor ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, enfeksiyon tedavisi sonrası akciğerlerinde umulan olumlu tepki görülmediği için entübe edildi.

Spor / 22 Haziran 2021 Salı 13:46
Türk futbolu şokta! O isim entübe edildi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, geçtiğimiz günlerde solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Akciğerlerinde yaşadığı rahatsızlıktan ötürü KTÜ'de yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ile ilgili bir bilgilendirme yapıldı.

Tecrübeli teknik adamın enfeksiyon tedavisi sonrası akciğerlerinde umulan olumlu tepki görülmediği için KTÜ Farabi Tıp Fakültesi'nde entübe edildiği aktarıldı. Farabi Hastanesi Başhekimliği konuyla ilgili kısa süre içerisinde bir açıklama yapacak.

62 yaşındaki teknik adam daha önce koronavirüse yakalanmış ve süreci oldukça ağır geçirmişti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği, dün de Akçay'ın sağlık durumuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

”COVID-19 Hastalığı sonrasında evinde oksijen ve ilaç tedavisi görmekte iken, üç gün önce solunum sıkıntısının artması nedeniyle, başka bir kurumdan hastanemize sevk edilen Sn. Mustafa Reşit AKÇAY'ın hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki takip ve tedavisi devam etmektedir. Hastamızın genel durumu orta düzeyde olup, yüksek akımlı oksijen altında ve ilaç tedavisi ile kan oksijen düzeyi normal sınırlarda tutulmaktadır. Genel durumunda bir iyileşme ya da kötüye gidiş gözlenmemiştir. Yoğun çaba ile hastamızın eski sağlığına kavuşması için gayret gösterilmektedir.”

Süper Lig'de ilk olarak Trabzonspor'u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay, daha sonra Akhisar Belediye, Osmanlıspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nde görev aldı.

TrabzonsporKocaelispor


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