Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile ipler koptu! Yönetim başka hoca arayacak

Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasındaki kriz devam ediyor. Sezonu çifte kupayla bitiren Sergen Yalçın, Beşiktaş ile anlaşmaya varamadı ve ipler koptu. Yönetim ve Sergen Yalçın arasında nelerin yaşandığı merak edilirken Beşiktaş'ın yeni hoca arayışına girdiği iddia ediliyor. Yönetim ile Sergen Yalçın arasında son görüşme bugün yapılacak fakat Sergen Yalçın'ın çalışmak istemediği ifade ediliyor. Peki Sergen Yalçın ve Beşiktaş neden anlaşamadı? İşte yaşanan olayların detayları. Son dakika Beşiktaş haberleri...